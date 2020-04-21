Карантин могут продлить из-за массовых пасхальных служб - Кабмин [ Редактировать ]
Нарушение карантина во время пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах Украинской православной церкви Московского патриархата могут стать причиной продления карантина в нынешних условиях без смягчения. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в эфире "Громадського".
"Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть ряд факторов", - ответил Немчинов на вопрос, возможно ли, что из-за пасхальных служб с большим количеством людей в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП карантин могут не смягчить.
В то же время Немчинов отметил, что пока трудно оценивать, каким будет окончательное решение Кабмина по карантину.
"Будет проведен комплексный анализ рисков, только после этого уже можно будет говорить о каком-то свершившемся факте", - отметил он.
Ранее мы писали, что в мире COVID-19 заразились более 2,5 млн человек.
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