Місцеві громади позбавлять права об'єднуватися за принципом добровільності: це за них вирішуватимуть урядові чиновники. Такі нові правила встановлює закон, який ухвалили депутати. Чому документ викликав хвилю обурення у суспільстві - дивіться далі.

На початку року в регіонах точилися запеклі дискусії щодо майбутніх ОТГ. Зараз суперечки спалахнули з новою силою, бо Верховна Рада проголосувала зміни до закону про місцеве самоврядування. Це означає: затверджувати межі ОТГ, визначати їхні адмінцентри буде Кабмін, а не люди на місцях. Юристи кажуть: це сумнівно з конституційного погляду.

Ігор Шавров, юрист:

Местное самоуправление - это право громады на решение вопросов, которые касаются жизнедеятельности этой громады. И в первую очередь нужно делать так, чтобы было удобно жителям громад, а никак не Кабинету министров!

Ось, наприклад, селища Чорноморське та Нові Білярі під Одесою. Вони межують і мають історичні зв'язки: тож і хотіли створити ОТГ. Керівники зібрали всі документи, але чиновники приголомшили: у Кабміну свій план. І в ньому Нові Білярі приєднані до міста Южного, в якого взагалі немає спільної межі з селищем.

Сергій Удалов, голова Чорноморської селищної ради:

Люди, которые всю жизнь прожили на своей территории - они сегодня должны будут жить по указке того, кто вообще не знает, какие у кого традиции, кто как вместе соседничает, как вместе они жили раньше - это все перечеркивают.

Наразі близько двох третин населених пунктів Одещини ще не сформували ОТГ. Процес затягувався, зокрема тому що люди виступали проти скорочення соціальної інфраструктури. І вірили, що влада нікого насильно об'єднувати не буде.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Когда этот закон закладывался, всем декларировалось, что никакого объединения без добровольного согласия большинства жителей каждого населенного пункта - никакого объединения не состоится. Сегодня что мы имеем: власть слуг народа полностью наплевала на главный принцип Добровольности И теперь вот эти две трети нашей области Насильно люди сидящие в Кабинете министров, представители "слуг народа" будут сами решать кого с кем объединять и сколько объектов социальной инфраструктуры сократить. При этом мнение граждан абсолютно для Кабинета министров, абсолютно для слуг народа не имеет никакого значения!

А підґрунтям того, що відбувається, депутати вважають майбутні місцеві вибори. Мовляв, влада на свій розсуд хоче переформувати громади, щоб управління на місцях зосередилось у руках "потрібних" людей. Йдеться про горезвісний адмінресурс.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Центры будут определены Кабинетом министров, и та конфигурация, которая больше подходит власти - та и будет выбрана. И именно те центры, там, где наверное больше поддержки у "слуг народа". Там, где они чувствуют, что люди могут высказать - опять дать им какой-то кредит доверия - теперь уже на местных выборах. Поэтому мы выступаем категорически против этого, мы будем иметь новое административно-территориальное деление всей страны по сути. Это очень серьезная реформа и она не может быть принята без учета мнения людей, без учета мнения народа, без учета мнения представителей их в Верховной Раде - или в областных, или в местных, районных советах.

За останньою інформацією, у Верховній Раді заблокували підписання законопроекту. Отже, нардепам, вочевидь, ще раз доведеться розглянути це питання.