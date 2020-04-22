Поліцейські подякували лікарям серцем із автівок [ Редактировать ]
Особливе дякую. Поліція американського міста Форт Меєрз вишикувала свої автівки у формі серця під вікнами міської лікарні. Так правоохоронці висловили подяку медикам, котрі лікують пацієнтів із COVID-19.
У флешмобі задіяли 15 патрульних автомобілів, які блимали в темряві синім і червоним. Самі копи всередині серця тримали літери, що склалися в слова подяки.
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