Когда Украина откроет границы [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда Украина откроет границы. Об этом пишет "РБК-Украина".
Так, по его словам, это зависит от того, когда другие европейские страны решат открыть свои.
Мы можем наблюдать за европейскими странами, за нашими соседями - Польшей, Венгрией, Румынией, как они будут себя вести относительно границ. Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии. И в зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине.
Он акцентировал внимание на том, что сейчас все границы соседних стран закрыты. Поэтому открывать свои границы Украине нет смысла.
Мы очень внимательно смотрим на наших соседей. Надо сказать, что сегодня закрыта не только граница, но закрыты все границы наших соседей. И даже если бы мы открыли границу, никто не сможет ни заехать, ни выехать, потому что все вокруг закрыто. Сегодня закрыта и Европа, и Соединенные Штаты, а они вошли в это карантинное пике гораздо раньше нас. Например, Италия была впереди нас на месяц.
Напомним, по состоянию на утро 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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