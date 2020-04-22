"Ложь и манипуляция коррупционера": в "Укрлендфарминг" Бахматюка жестко ответили на заявления Шабунина [ Редактировать ]
В агрохолдинге Олега Бахматюка отреагировали на заявления руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина о предложении бизнесмена вернуть государству 8 млрд долгов банков. Об этом сообщают "Українські новини".
Так 21 апреля этого года в эфире "24 канала" руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, который является подозреваемым по делу о хищении 133 млн долларов грантовых средств на лечение больных ВИЧ / СПИД, туберкулез и малярию, заявил, что предложение Олега Бахматюка по урегулированию задолженности "ВиЭйБи Банка" и выплате государству 8 млрд грн будто бы было сделано под давлением следствия.
"Например, дело Бахматюка, который является экс-собственником VAB Банка и скрывается за границей. Сейчас, когда его почти догнали, он готов отдать 8 млрд в бюджет, лишь бы не сесть", - сказал Шабунин.
"Хотим напомнить человеку, который является подозреваемым в краже помощи больным, что впервые предложение по выплате государству 8 млрд грн долгов банков, возникших в результате крупного банковского кризиса 2014-2015 годов, было сделано Олегом Бахматюком еще 2 года назад, когда не было никакого преследования нашего акционера со стороны НАБУ. Поэтому такое заявление является не более, чем грубой манипуляцией и банальной местью обычного коррупционера, который скрывается за маской "борца с коррупцией", - заявили в агрохолдинге.
Напомним, что оштрафованный за коррупцию директор НАБУ Артем Сытник стал одним из крупнейших источников поступления в бюджет от борьбы с коррупцией - 23,8% таких поступлений обеспечила личная выплата штрафа за коррупцию Сытником.
Приближенные к Артему Сытнику основатели "Центра противодействия коррупции", бывшие члены Совета общественного контроля НАБУ Виталий Шабунин и четырежды судимый Дмитрий Шерембей, продолжают заявлять, что НАБУ демонстрирует высокую эффективность в своей деятельности.
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