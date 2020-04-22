ОПЕК обговорить рекордне падіння вартості нафти під час термінової відеоконференції

ОПЕК обговорить рекордне падіння вартості нафти під час термінової відеоконференції. Міністри країн-учасниць організації спробують домовитися про негайне скорочення видобутку.

У Міжнародному енергетичному агентстві закликали держави ОПЕК розглянути можливість зменшити видобування сировини, щоб стабілізувати ситуацію на ринку.

Напередодні, вперше в історії, ціна на нафту марки WTI впала до мінус 37 доларів за барель.