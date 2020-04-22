Ситуація на фронті без істотних змін, позиційна війна триває. Сьогодні зранку збройні формування Росії атакували наші підрозділи в районі Оріхового, Богданівки та Лебединського. Били переважно з ручних та автоматичних гранатометів. Поблизу Широкиного противник цілив з 82-мм мінометів.

Від початку доби, як і попередньої, у війську - без втрат. Напередодні окупанти 7 разів порушили режим тиші. Армійцям довелося вгамовувати противника вогнем у відповідь - двох російських найманців ліквідовано.

Як дають відсіч агресору бачив Ігор Левенок.

Луганський напрямок. Ділянка фронту, де ворог активно застосовує великі калібри. І армійці не приховують - терпіти обстріли бойовиків, це не про них. Одразу дають окупантам зрозуміти, хто на цій землі господар.

Как только видим какое-то движение, так сразу пытаемся предотвратить этот огонь.

На сусідньому фланзі укріпилися наші десантники. Передова поблизу містечка Щастя. Нині у фронтових зведеннях цей напрямок фігурує не часто. Втім, війна тут теж триває. Безперервна й підступна.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми спостерігаємо постійну ворожу активність з боку супротивника у вигляді обстрілів зі стрілецької зброї. Регулярно працюють диверсійні розвідгрупи супротивника і ведеться спостереження за допомогою безпілотних літальних апаратів.

"Тиха війна" збирає свої жнива. Російські найманці рясно засівають українську землю мінами та різноманітним смертоносним начинням. А вони помилок не пробачають. Тож вчитися й вчитися: як боротися із цим лихом і використовувати його проти ворога.

Петро, військовослужбовець Збройних сил України:

Проводиться з метою навчити особовий склад подоланню мін-пасток, а також вибухонебезпечних предметів та також встановлення штатних мін. Воно проводиться з інтервалом один раз на два тижні і у ньому бере участь сто відсотків особового складу частини, яка задіяна в Операції Об'єднаних сил.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

По закиданию "кошки" ничего сложного, а вот по медицине сложновато было - вытаскивание раненого с поля боя.

За останній тиждень на Луганщині кілька армійців постраждали, потрапивши у вибухові пастки. Бійцям вчасно надали необхідну медичну допомогу. Їх евакуювали до шпиталів. Не рідко, саме від правильної та швидкої реакції побратимів залежить життя пораненого солдата.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України: