В Великобритании зафиксировали пик заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
Великобритания достигла пика заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок, передает Metro.
Выступая в палате общин, министр заявил, что социальное дистанцирование "меняет ситуацию", и сейчас страна находится "на пике" распространения вируса.
При этом он отметил что, прежде чем смягчать карантинные меры, Великобритании необходимо выполнить пять тестов, чтобы избежать второй волны.
Заявление Хэнкока прозвучало после того, как несколько дней назад главный медицинский директор Англии, профессор Крис Витти сказал, что страна "вероятно, достигла пика в целом".
Ранее мы писали о том, что карантин продлили до 11 мая.
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