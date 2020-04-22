Для них, карантин - це вирок. Квіткарі та флористи усього світу рахують мільйонні збитки. У Голландії та Данії тонни квітів викидають у смітник. В Україні ситуація не краща. Хтось намагається протриматися на плаву, завдяки онлайн-торгівлі, та це - не порятунок. Ціла галузь опинилася у глибокій кризі.

Це - поля тюльпанів у Данії. Справжня квіткова ідилія. Та це лише з першого погляду. Вся ця краса безславно гине у конвеєрах для переробки сміття. Утворюються цілі кладовища щойнозірваних квітів. Європейські виробники зазнають колосальних збитків. Бо під час карантину - не до квітів. Люди не святкують днів народження, не гуляють весілля.

В Україні у квіткарів теж зовсім не квітучий період. Через карантин кіоскам та крамницям заборонили працювати.

Це одна з локацій в метро, де до карантину відбувалась жвава торгівля квітами, зараз тут зачинено. Причина - штрафи від 17 тисяч гривень.

Про те, що тут колись торгували квітами, тепер нагадують хіба що написи та малюнки букетів. Флористичні кіоски - на замку. Не виходять і вуличні торговці. Хоча деякі крамниці все ж працюють, але карантинно - в середину покупців не пускають. На склі - оголошення про онлайн-доставку. Поодинокі покупці якщо й підходять, то спілкуються з продавцем через віконце.

Ми в онлайн режимі працюємо. Так, ми не працюємо, тому що нам не дозволяють. Хазяїн приймає закази, а я приїжджаю і роблю букети і все.

Та онлан-торгівля продавців квітів не рятує. Продажі впали в рази. Та ще товар у квіткарів делікатний і швидко в'янучий. Не продаси вчасно - рахуй збитки. І в такому ж становищі не лише торговці, але й виробники.

Ірина Слободянюк, президентка спілки квіткарів України:

Производителям некуда из-за того что закрыты магазины, нет реальной продажи, возможности продавать цветы. У них, конечно, эта продукция просто пропадает.

Це у Дніпрі - пані Ольга вирощує рослини більше 20 років. У її господарстві сотні сортів і різновидів квітів: троянди, тюльпани, півонії.

Кородевские пиларгонии, пиларгонии ампельнрые, зональные пиларгонии, выращивается сальвия, выращивается вербена.

Та поки вся ця краса тішить око, але не гаманець. Бо вирощування квітів - задоволення недешеве. Грунти, добрива, саджанці, комуналка. І повернути вкладені гроші пані Ольга навіть не сподівається. Бо ринок збуту зменшився на 70 відсотків!

Ольга Щевчук, квітникарка:

Выставки отменили, точки естественно тоже, мы придерживаемся карантина. Конечно, хотелось бы работать в полном объеме.

А це вже - теплиці Закарпаття. У парнику Наталії Ценклер понад 50 видів садових квітів. Аби навесні все буяло, господиня та шестеро її помічників починають працювати восени. Зазвичай квіти з цієї теплиці реалізовують оптом і далеко за межами Закарпаття.

Наталія Ценклер, голова асоціації квіткарів Закарпаття:

У Закарпатті понад 100 виробників квітів, я є головою Асоціації квітників Закарпаття і хочу вам сказати, що всі квіткарі дуже страждають від того, що зараз карантин, і продукція збувається можливо десь на 20 відсотків.

А решта - потрапляє на смітник.

Наталія Капустей, флористка:

На жаль, викидаємо цей ряд, ось цю всю плантацію практично, дивіться скільки, от там на тій стороні. Тут дивіться… Це не можливо… Ніколи такого не було.

Карантинні збитки флористка ще навіть не підраховувала. Українські квіткарі просять допомоги у влади.