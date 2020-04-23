НЛО над Киевом: жители столицы заметили объекты в небе [ Редактировать ]
В небе над Киевом были замечены несколько светящихся точек, которые быстро передвигались.
Об этом сообщает "Корреспондент".
По их словам, 17 летающих объектов, похожих на звезды двигались с очень высокой скоростью.
Над Оболонским районом, в Киеве, были замечены 17 неопознанных летающих объектов (НЛО). 15 из них летели в одном горизонтальном направлении, а два летели вертикально. Огни не мерцали и были очень похожи на звезды, однако двигались с очень высокой скоростью", - отмечается в сообщении.
Также появилось предположение, что НЛО представляет собой интернет-спутники Илона Маска, которые будут раздавать высокоскоростной интернет Starlink.
Ранее мы сообщали, что компания Илона Маска Space X запустила ракету-носитель с 60 спутниками на борту. Они станут частью глобальной интернет-сети.
по теме
Киевские заводы обеззараживают с воздуха (видео)
Новый способ борьбы с коронавирусом уже протестирован на одном из предприятий
Илон Маск запустил новую "интернет-ракету" (видео)
На околоземную орбиту вывели 60 спутников
Смог из Киева начинает перемещаться в другие области
По его словам, концентрация вредных веществ в воздушных массах снижается
В Киеве частично перекроют Крещатик
В субботу, 18 апреля, в Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Крещатик
Не выходите из дома и закройте окна: Киев окутало едким дымом
В четверг, 16 апреля, около 22:00 в Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения