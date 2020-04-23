В небе над Киевом были замечены несколько светящихся точек, которые быстро передвигались.

Об этом сообщает "Корреспондент".

По их словам, 17 летающих объектов, похожих на звезды двигались с очень высокой скоростью.

Над Оболонским районом, в Киеве, были замечены 17 неопознанных летающих объектов (НЛО). 15 из них летели в одном горизонтальном направлении, а два летели вертикально. Огни не мерцали и были очень похожи на звезды, однако двигались с очень высокой скоростью", - отмечается в сообщении.

Также появилось предположение, что НЛО представляет собой интернет-спутники Илона Маска, которые будут раздавать высокоскоростной интернет Starlink.

Ранее мы сообщали, что компания Илона Маска Space X запустила ракету-носитель с 60 спутниками на борту. Они станут частью глобальной интернет-сети.