Загалом до гасіння залучили понад дві тисячі надзвичайників і пів тисячі одиниць техніки

Пожежі в зоні відчуження досі тривають. Там намагаються загасити вогонь в чотирьох лісництвах, де тліють пеньки, залишки деревини та торфу. Через захаращеність лісу вогнеборці не скрізь можуть дістатися.

Щоб потрапити на проблемні ділянки, рятувальники за допомогою спецтехніки пробили 125 кілометрів доріг. А на Житомирщині вже локалізували всі осередки займання.

Загалом до гасіння залучили понад дві тисячі надзвичайників і пів тисячі одиниць техніки.