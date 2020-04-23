Генсек ООН закликав не обмежувати права та свободи людей під час карантину [ Редактировать ]
Під приводом пандемії країни не повинні обмежувати права та свободи своїх громадян. Із відповідною заявою виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
Він додав - через дещо авторитарні кроки деяких країн, які прикриваються епідемією, існує ризик виникнення кризи у дотриманні гуманітарних норм. Гутерреш порекомендував країнам займатися покращенням національних систем охорони здоров'я та працювати над відновленням економіки.
Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН:
Ця пандемія - не лише загроза здоров'ю людей. Це економічна та соціальна кризи, які переростають у проблему щодо прав людини. Я наголошую: під приводом пандемії не можна обмежувати та дискримінувати права та свободи. Ми спостерігаємо за деякими негативними явищами у певних країнах. Це неприпустимо.
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