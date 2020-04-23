Під приводом пандемії країни не повинні обмежувати права та свободи своїх громадян. Із відповідною заявою виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Він додав - через дещо авторитарні кроки деяких країн, які прикриваються епідемією, існує ризик виникнення кризи у дотриманні гуманітарних норм. Гутерреш порекомендував країнам займатися покращенням національних систем охорони здоров'я та працювати над відновленням економіки.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН: