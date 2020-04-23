Аргентинці врятували пінгвінів від голодної смерті та випустили на волю [ Редактировать ]
В Аргентині в дику природу випустили десять пінгвінів. Знесилених птахів підібрали в узбережних містах, де вони шукали бодай якоїсь поживи. Пернатих відгодували та пролікували, деякі з них перебували на реабілітації понад пів року.
Ці морські мешканці досить часто відбиваються від зграї під час сезонних міграцій. Невтомні плавці долають величезні відстані від протоки Магеллана аж до узбережжя Ріо-де-Жанейро.
Цей вид належить до вразливих, адже його чисельність істотно зменшилася через глобальне потепління.
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