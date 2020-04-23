В четверг, 23 апреля, президент Украины обратился к жителям страны, записав видео. Так, он рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, карантин в Украине начнет смягчаться при двух ключевых условиях.

"Первое: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%. Второе: больницы заполнены пациентами с коронавирусом менее, чем на половину. Спешка в вопросе жизни и здоровья нации может быть фатальной", - добавил Зеленский.

Ранее в ВОЗ сделали громкое заявление о коронавирусе.