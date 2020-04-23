Выход из карантина: Зеленский назвал два главных условия [ Редактировать ]
В четверг, 23 апреля, президент Украины обратился к жителям страны, записав видео. Так, он рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, карантин в Украине начнет смягчаться при двух ключевых условиях.
"Первое: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%. Второе: больницы заполнены пациентами с коронавирусом менее, чем на половину. Спешка в вопросе жизни и здоровья нации может быть фатальной", - добавил Зеленский.
по теме
Карантин из-за коронавируса: Зеленский доложил о ситуации в стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у властей есть четкий план выхода из карантина
У Вишневому масово захворіли на COVID-19 мешканці гуртожитку
Тихе місто Вишневе під Києвом із 40-тисячним населенням прославилось в одну мить, коли одночасно у цьому гуртожитку виявили 38 захворілих на коронавірус
МОЗ застерігає: в Україні зафіксували антирекорд заражень COVID-19
Говорити про вихід з карантину зараз недоцільно, - заявив міністр Охорони здоров'я Максим Степанов
Німеччина випереджає Іспанію за кількістю одужалих від CIVID-19
У Німеччині здолали хворобу вже більш як 68 тисяч - на півтисячі більше, ніж в Іспанії
Івано-Франківщина очолила анти-рейтинг захворювань на коронавірус
Лідером за кількість померлих пацієнтів від інфекції і досі лишається Івано-Франківщина - у чому причина такої великої смертності?