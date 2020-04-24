Китай профінансує ВООЗ ще на $30 млн [ Редактировать ]
Китай виділить ВООЗ ще 30 мільйонів доларів. Влада КНР надасть організації додаткові кошти на боротьбу з COVID-19. Напередодні уряд Піднебесної також виділив ВООЗ 20 мільйонів доларів.
Кошти призначені для зміцнення систем охорони здоров'я країн, що розвиваються. Минулого тижня президент США заявив про припинення фінансування структури.
Дональд Трамп вважає, що вона допомагала Китаю приховувати масштаби епідемії та не запобігла її поширенню. Щорічний внесок Сполучених Штатів у діяльність організації становив 500 мільйонів доларів.
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