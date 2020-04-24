Ученые из США исследуют как коронавирусную инфекцию могут использовать террористы для своих целей.

Об этом сообщает Politico.

По их словам, Пентагон проводит исследование чтобы узнать вероятность создания биологического оружия на базе вируса.

"В своем природном состоянии вирус может быть использован в качестве биологического оружия менее продвинутыми в техническом плане группами, или страны с более продвинутой программой биологического оружия могут изменить его характеристики", - отмечается в сообщении.

Известно, что коронавирус очень опасен в виде оружия, так как он может нанести сильный вред не только тем, против кого используется, но и всем, кто захочет его применить.

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