Майже місяць в ізоляції. З села Тинне, що стало першим осередком коронавірусу на Рівненщині сьогодні зняли блокаду. Чому та як це сприйняли місцеві мешканці?

У нас сьогодні історичний день - ми знімаємо блокпости!

Село Тинне на Рівненщині закрили місяць тому, коли масово почали хворіти жителі. Увесь цей час із села нікого не випускали, а мешкає тут майже п'ять тисяч людей. Ліки та продукти довозили лише до блокпостів.

Дуже сильний поток зранку і ввечері. Продукти харчування, молоко. Так-так перегрузи. Дехто вертається з Польщі, Москви, наприклад. Буває таке, що пішим ходом ідуть.

Загалом, від початку пандемії в Тинному коронавірус підтвердили в шістнадцятьох людей. П'ятеро з них - померли. Двоє досі лікуються. Більшість - одужала. Тож село вирішили розблокувати.

Ігор Тимошенко, заступник голови Рівненської облдержадміністрації:

Рішення приймалося у зв'язку з тим, що минуло рівно 14 днів з моменту, коли останній підтверджений випадок на COVID-19 був зафіксований саме в населеному пункті і ця людина перебувала в цьому населеному пункті. Тобто? ми ведемо відлік від 10 квітня, коли людина, яка захворіла на COVID-19, фактично виїхала з населеного пункту і знаходиться в Сарненській інфекційній лікарні.

Тинне - єдиний населений пункт на Рівненщині, який перебував у такій суворій ізоляції. Місцеві кажуть, не могли дочекатися, коли село розблокують, адже в багатьох закінчувалися ліки та продукти. Дехто розповідає, що доводилося тікати із села через ліси та поля в обхід блокпостів.

Віктор Савчин, голова Немовицької ОТГ:

Було важко через те, що не могли люди ніяк виїхати з села. Ті самі гроші поїхати зняти з банкомата, звернутися в соціальні служби просто так не може. Це все робиться через сільську раду, треба багато дуже пройти інстанцій, щоб вирішити елементарно просте питання. От що означає заблоковане село.

Скасування блокпостів не означає, що із села знімають карантин, пояснюють чиновники. Городи цієї весни люди садитимуть все ж у масках, а вулиці та магазини і далі дезінфікуватимуть. Селянам досі заборонено виходити з домівок без потреби. А за тим, щоб люди масово не покидали Тинне - стежитимуть правоохоронці.