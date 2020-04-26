Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ведет "активную политическую жизнь". Таким образом государственное радио КНДР и другие государственные СМИ, в том числе Корейское центральное информационное агентство, реагируют на слухи о смерти диктатора, сообщает Reuters.

Вместе с тем КНДР не предоставляют никаких подтверждающих фотографий, что усиливает слухи о кончине политика.

В воскресенье, 26 апреля, государственные СМИ Северной Кореи передают, что Ким выразил свою "признательность" людям, работающим над строительством объектов в северном пограничном городе Самджийон. При этом радио не сообщается никаких других подробностей, которые могли бы что-то рассказать о местонахождении Кима или состоянии его здоровья.

Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля, когда участвовал в главном партийном собрании. С тех пор он пропустил важную ежегодную поездку в Дворец Солнца Кумсусана по случаю дня рождения 15 апреля покойного основателя государства и его деда, Ким Ир Сена.

Ранее телеканал CNN сообщил, что северокорейский лидер перенес неудачную хирургическую операцию, связанную с сердечно-сосудистой системой. Причиной операции называется курение, ожирение и постоянное переутомление диктатора. Ему якобы стало хуже в августе 2019 года.

Журналисты даже подыскали ему преемника. Сообщалось, что в случае смерти Ким Чен Ына его заменит младшая сестра Ким Е Чжон.

Четыре дня назад президент США Дональд Трамп заявил, что попытается связаться с Ким Чен Ыном, чтобы узнать о состоянии его здоровья.

Напомним, что северокорейскому лидеру 36 лет. Ким Чен Ын обладает абсолютной властью в КНДР. У него нет явного преемника, и любая нестабильность в стране, обладающей ядерным арсеналом, может обернуться непредсказуемыми последствиями для всего мира.