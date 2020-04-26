В Израиле в воскресенье, 26 апреля, власти разрешили возобновить некоторым предприятиям, в частности, розничным магазинам и ресторанам, которые могут предлагать еду на вынос. Об этом сообщает Reuters.

Торговые центры и рынки и дальше остаются закрытыми, поскольку большие скопления народы способствуют быстрому распространению коронавируса.

В Израиле с населением 8,8 миллиона человек зарегистрировано 15,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в том числе 199 летальных случаев.

На аппаратах искусственной вентиляции легких находится около 100 тяжелых пациентов с COVID-19, к приему пациентов готовы около 2 тысяч больничных коек. Располагая мощной системой здравоохранения, чиновники видят возможность пересмотреть политику в отношении пандемии.

В понедельник, 27 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаньяху соберет членов Кабмина для принятия решения о возобновлении занятий в школах, сообщил министр обороны Нафтали Беннетт в интервью одному из израильских телеканалов. Министерство образования предложило, чтобы в случае возобновления учебного года летние каникулы были отменны, чтобы ученики успели наверстать пропущенный материал.

К смягчению ограничений власти толкает и быстрый рост безработицы. На текущей неделе она достигла 27%. Чиновники заявляют, что карантинные меры могут быть ужесточены в районах, где наблюдается высокий уровень заболеваемости.

"Если мы четко следуем трем правилам - маски, социальное дистанцирование и гигиена, - я уверен, что нам удастся совместить повседневную жизнь с предотвращением распространения болезни", - написал в Twitter министр здравоохранения Израиля Моше Бар Симан Тов.

Палестинские официальные лица сообщили о 342 случаях коронавируса и двух летальных случаях на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа.