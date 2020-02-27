В четверг, 27 февраля, Израиль запретил въезд в страну иностранцев из Италии. Это связано с тем, что в это стране стремительно распространяется коронавирус. Об этом пишет "Интерфакс".

Запрет на въезд граждан других государств из Италии планировали ввести с воскресенья, 1 марта, однако ограничительные меры заработали раньше - с 27 февраля.

Причиной стало то, что у израильтянина, вернувшегося из Милана в Тель-Авив 23 февраля, выявили заражение коронавирусом. Его поместили в изолятор в Рамат-Гане, однако до выявления вируса этот человек четыре дня свободно перемещался по стране, и не исключается, что он мог заразить других людей.

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Кроме того, Минздрав Израиля заявил, что все прибывшие в Израиль тем же рейсом, что и заразившийся человек, должны оставаться на карантине 14 дней, начиная с даты прибытия из Италии.

Кроме того, местный авиаперевозчик El Al приостановил не только перелеты в Италию, но и в Таиланд, а запуск прямого рейса в Токио отложен с 11 марта до апреля. Рейсы в Пекин и Гонконг приостановлены до мая.

К слову, в Италии зафиксированы уже более 400 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.

Ранее мы сообщали о том, что в Закарпатской области мужчину с женой поместили в изолятор из-за подозрения на коронавирус.