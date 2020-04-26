Неспокійно цієї ночі було і на Закарпатті. Там біду принесла погода. Областю пройшов потужний буревій.

Шквальний вітер зривав дахи з будинків, з десяток населених пунктів залишилися без електрики. Зараз у регіоні рахують збитки. Більше знає Мар'яна Мартин.

Повалені рекламні щити та дерева, 11 населених пунктів знеструмлені, зруйновані дахи будинків. Шквальний вітер із грозою за кілька хвилин заподіяв величезну шкоду.

Наталія Батир, речниця УДСНС у Закарпатській області:

Не поступало інформації, щодо постраждалих внаслідок негоди осіб. Наразі здійснюється обстеження будівель які зазнали ушкоджень внаслідок негоди, зокрема такі ушкодження відбулися в Іншавському районі постраждала соціальна сфера, тож там зараз відбуваються обстеження соціальних об'єктів інфраструктури і надалі відбудеться засідання комісії техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Найбільше постраждав Іршавський район. Там щонайменше у 4 селах пошкоджені покрівлі шкіл. Зруйновані дахи на Іршавському Центрі позашкільної освіти, ліцеї, реанімаційному та пологовому відділеннях райлікарні. Постраждали й житлові будинки.

Олексій Петров, голова Закарпатської ОДА:

Будемо приймати рішення щодо виділення грошей для відшкодування завданих збитків із резервного фонду. Гроші є. Я проконтролюю, щоб негайно вони були виділені й залучені для відшкодування шкоди.

На Виноградівщини буревій залишив жителів без урожаю. Вітер зруйнував теплиці з квітами та Овочами.

Ярослав Кляп, житель Виноградівського району:

Пік буревію тривав близько 20-30 хвилин, але сильний вітер продовжував йти до 5 години вечора переважно більшість людей працювало саме в цей час на полі. За вікном відбувалося щось незрозуміле, дощ, град, блискавка. На нашому полі побудовано більше тисячі теплиць, звісно що кожна сім'я зазнала величезних збитків.

Наразі на місцях працюють спеціальні комісії, які складають акти про пошкодження та визначають розмір збитків.