В Черном море нашли затопленный во время войны теплоход [ Редактировать ]
На дне Черного моря нашли теплоход "Армения", потопленный немецкой авиацией в ноябре 1941 года. Судно лежит в 15 милях от берегов Крыма на глубине 1500 метров, сообщает Русское географическое общество.
Гибель теплохода - одна из самых масштабных катастроф в море в истории человечества. По оценкам специалистов, на борту находилось от шести до 10 тысяч беженцев и раненых, спастись почти никому не удалось.
В начале Второй мировой войны судно в Одессе было переоборудовано в санитарно-транспортное.
6 ноября 1941 года теплоход вышел из порта в Севастополе. Этой же ночью "Армения" зашла в ялтинский порт, взяв еще людей и груз - архивы, музейные коллекции. На борту, помимо раненых солдат и офицеров, находились беженцы, включая партийных работников, врачей и сотрудников пионерского лагеря Артек с семьями.
Теплоход, не дожидаясь темноты, в сопровождении двух сторожевых катеров взял курс на Туапсе. Буквально через пару часов судно подверглось атаке авиации. "Армения" затонула за четыре минуты.
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