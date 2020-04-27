Новая неделя борьбы с коронавирусом: Зеленский обратился к украинцам [ Редактировать ]
В понедельник, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к жителям страны и рассказала о сложившейся ситуации.
Минздрав получил около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства. В понедельник, 27 апреля, будет отгружено еще почти 200 000 штук. По качеству и точности они соответствуют мировым стандартам.
На этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы.
- Первая - ипотека для населения со ставкой около 10%.
- Вторая - кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам.
И еще об одном вопросе, который волнует многих, - работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании правительство рассмотрит возможность их открытия.
Отдельно несколько слов по борьбе с пожарами. Ситуация в Житомирской области является контролируемой. За прошедшие сутки было ликвидировано два очага. В Зоне отчуждения ликвидированы два очага, угрозы распространения огня пока нет. Я благодарю всех наших пожарным и спасателям за работу.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рынки смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм.
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