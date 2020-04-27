В понедельник, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к жителям страны и рассказала о сложившейся ситуации.

Минздрав получил около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства. В понедельник, 27 апреля, будет отгружено еще почти 200 000 штук. По качеству и точности они соответствуют мировым стандартам.

На этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы.

Первая - ипотека для населения со ставкой около 10%.

Вторая - кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам.

И еще об одном вопросе, который волнует многих, - работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании правительство рассмотрит возможность их открытия.

Отдельно несколько слов по борьбе с пожарами. Ситуация в Житомирской области является контролируемой. За прошедшие сутки было ликвидировано два очага. В Зоне отчуждения ликвидированы два очага, угрозы распространения огня пока нет. Я благодарю всех наших пожарным и спасателям за работу.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рынки смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм.