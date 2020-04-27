В связи с началом разработки операции по переселению землян на Луну, ученые решили провести испытания жилого модуля в жестких условиях.

Об этом пишет Business Insider.

По информации, "лунное жилье" тестируют на территории острова Гренландия, где наблюдаются одни из самых суровых погодных условий на планете.

Отмечается, что новейший модуль будет распечатан на 3D принтере и оснащается системой жизнеобеспечения, которая будет автоматически контролировать работоспособность модуля.

Известно, что одним из революционных новшеств в этом дома ожидается замена любых сломанных деталей на месте, с помощью принтера.

Фото: BI

Ранее мы писали о том, что Илон Маск дал прогноз о том, когда на Марс смогут полететь люди. Событие должно произойти в течении 30 лет.