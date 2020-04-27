Протестували й у Харкові. Там підприємці - провели автопробіг із вимогою знизити податки. Бізнесмени також просять дозволити працювати відкритим торговельним майданчикам. Подробиці розкажуть мої колеги.

"Нема роботи - ні податкам". Роздруковані плакати підприємці наклеюють на лобове скло автівок. Із гаслами та прапорами їдуть до міськради. Щоб передати лист-звернення. Вимагають відновити роботу торгових майданчиків, що знаходяться під відкритим небом та запровадити мораторій на перевірки.

Ірина Денисова, підприємиця:

Мы обращаемся к чиновникам горсовета. Где вы, кто вы. Надо снизить ставку нулевую единого налога. Надо помочь медикам. COVID закончится, завтра эту страну будут поднимать малый, средний бизнес. Они должны нас услышать. Сейчас малому бизнесу тяжело. Чиновники в состоянии снизить налоговую ставку.

Серед підприємців, які виїхали на акцію протесту і продавці великого торговельного центру "Барабашово", і перукарі з усього міста. Бізнесмени кажуть - у сусідньому Дніпрі вже знизили ставку єдиного податку. Вимагають, переглянути тарифи і в Харкові.

Поїхали харків'яни і до резиденції харківського міського голови, бо саме Геннадій Кернес минулого тижня на сесії міськради відмовився розглядати питання про cкасування єдиного податку для підприємців на час карантину.

Анатолій Ряснянський, підприємець:

Харьковчане просили поставить вопрос на рассмотрение сессии о том, чтобы на время карантина создать такие условия для бизнеса, в которых он мог бы выживать. И в первую очередь, это условия - это снижение ставки налога для физических лиц-предпринимателей. На улице карантин, людям ставится вопрос о выживании, люди подготовили письмо, а эти забаррикадировались.

Ані в мерії, ані в обласній адміністрації на акцію підприємців наразі не відреагували.