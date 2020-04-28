Допоки ринки зачинені, люди змушені викидати городину на смітник. Наші кореспонденти побували на Львівщині і поспілкувалися з тамтешніми селянами.

Андрій Василина, житель села Великі Грибовичі:

Тут щавель, там картопля, а дальше шпінат, редіска тут посадили цибульку. Тут петрушку, там далі буде біб, горошок.

І такий список городини майже у кожного жителя Великих Грибович. Щоб зелень з'явилась якогомога раніше - її висаджують у теплицях. Догляд і вирощування потребують чималих грошей. Якісна плівка, хороше насіння та міндобриво. На усе треба більше десяти тисяч гривень.

Поливали, доглядали, а продати - ніде. Тепер, коли все дружно зійшло, селяни у розпачі. Частину врожаю доводиться викидати на смітник. Першою Іван Кольцун позбувся редиски.

Іван Кольцун, житель села Великі Грибовичі:

То вже остатки остаєтьсі, будемо викидати. А що робити, немає де продавати, немає де здавати. То вони хочуть бібліотеки відкривати і ті музеї. Хто піде, ми підемо в музей в бібліотеку, нам треба продукцію десь здати, жити за щось треба.

Для більшості тутешніх мешканців бізнес на городині - чи не єдиний прибуток сім'ї. Бо ж прожити на тисячу вісімсот гривень пенсії - непросто, кажуть селяни.

Петро Лівошинський, житель села Великі Грибовичі:

Я не знаю коли воно зійде і кому його продати. Але зробити мусимо, по любому мусимо робити, а я к виживати, скільки, за дві тисячі пенсії?

Селяни готові за безцінь здавати свій товар на оптовому ринку Львова. Місце там коштує - кілька тисяч гривень, то ж самостійно орендувати його люди не в змозі.

Тетяна Лівошинська, жителька села Великі Грибовичі:

Я попросилася із сусідкою, і братовою і з ним стала на одне місце. Редиску продавала по 5 по 4 гривні. Кріп по 50-60 за кілограм. Руколу, цибульку пучок по 4-5 гривень. Ну минулого року був по 100, 120 крім рукола, а того року кажу, половина ціни.

Селянам ніде продати овочі - львів'янам ніде їх купити. Продуктові базари у місті не працюють. Їх закрили до 11 травня.

Надія Андруневчин, жителька Львова:

Погано зробили, я розумію карантин, ну якісь аби були правила і всьо. Але то забагато треба щоб десь було щось відкрити бо не можна нічого купити тільки в супермаркетах.

Орест Лаврук, житель Львова:

Городину ніде нічого не купуємо, треба відкривати, бо то дуже зле. Дарма то всьо зробили.

Чи відкриють ринки у Львові в середині травня - невідомо. Жодної інформації немає. То ж селянам залишається єдине чекати.