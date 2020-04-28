Напередодні водолазам вдалось знайти і підняти на поверхню тіла двох його товаришів

У Черкасах вже другу добу рятувальники шукають зниклого рибалку. Попри нерестову заборону для маломірного судноплавства, четверо чоловіків вийшли човном на воду.

В районі заповідника "Жовнинські острови" їхнє судно потрапило в шторм і перекинулось. Одному з рибалок пощастило доплисти до берега і повідомити в ДСНС про надзвичайну подію.

Напередодні водолазам вдалось знайти і підняти на поверхню тіла двох його товаришів, пошуки третього тривають.