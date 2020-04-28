До кінця пандемії ще далеко. Такий невтішний прогноз оприлюднив очільник ВООЗ Тедрос Гебреїсус. Наголосив: найбільш в організації нині занепокоєні через ситуацію в Африці. А також в Латинській Америці і Східній Європі. Лиха там може наробити не лише коронавірус, а й наслідки карантину.

Бо через закриті кордони, за даними ВООЗ, два десятки країн залишилися без вакцин від інших хвороб. Зокрема в багатьох регіонах Африки нині не вистачає препаратів проти малярії.

Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор ВООЗ: