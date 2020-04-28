В каких случаях нельзя пить свежевыжатые соки/ Фото: lady.tochka.net

Свежевыжатые соки очень полезны для организма, поскольку в них содержится множество полезных веществ и клетчатки. Они улучшают работу пищеварительной системы, кишечника, способствуют выведению из организма холестерина.

Однако в употреблении этих напитков есть и ряд противопоказаний, пишет changeua.com.

Капустный сок вреден при болезнях почек, язвенной болезни.

Морковный и сок из сельдерея нельзя употреблять при обострении язвенной болезни.

Луково-медовый сок, который является прекрасным средством для выведения токсинов и снижения уровня холестерина, противопоказан людям с болезнями почек и печени.

Томатный сок вреден страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта, нельзя употреблять его и при отравлениях - усиливается интоксикация.

Свекольный фреш - отличное средство для очистки почек, но его нельзя употреблять при наличии камней - можно спровоцировать колики. Не рекомендовано также пить его при гастритах и язвах.

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