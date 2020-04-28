Кому нельзя пить фреши [ Редактировать ]
В каких случаях нельзя пить свежевыжатые соки/ Фото: lady.tochka.net
Свежевыжатые соки очень полезны для организма, поскольку в них содержится множество полезных веществ и клетчатки. Они улучшают работу пищеварительной системы, кишечника, способствуют выведению из организма холестерина.
Однако в употреблении этих напитков есть и ряд противопоказаний, пишет changeua.com.
- Капустный сок вреден при болезнях почек, язвенной болезни.
- Морковный и сок из сельдерея нельзя употреблять при обострении язвенной болезни.
- Луково-медовый сок, который является прекрасным средством для выведения токсинов и снижения уровня холестерина, противопоказан людям с болезнями почек и печени.
- Томатный сок вреден страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта, нельзя употреблять его и при отравлениях - усиливается интоксикация.
- Свекольный фреш - отличное средство для очистки почек, но его нельзя употреблять при наличии камней - можно спровоцировать колики. Не рекомендовано также пить его при гастритах и язвах.
Ранее мы писали о том, почему нельзя есть фрукты вечером.
по теме
Prev Next
27 апреля 2020 10:13
Его ставили в гробницах вельмож: фрукт, укрепляющий сердце
Этот драгоценный фрукт ставили в гробницы высокопоставленных вельмож еще в 750 году до нашей эры
25 апреля 2020 15:07
Вы будете удивлены: 5 самых вредных сочетаний продуктов
Эксперты назвали 5 сочетаний продуктов, которых следует избегать
13 апреля 2020 08:47
Какой продукт помогает от бессонницы: ученые сделали неожиданное открытие
Ученые назвали кашу, которая способствует быстрому засыпанию