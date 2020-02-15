Почему нельзя есть фрукты вечером [ Редактировать ]
Съеденные вечером фрукты могут быть вредны для нашего организма. Съеденные в конце дня, они могут навредить самочувствию, вызвать вздутие живота, изжогу, проблемы со сном. Об этом сообщает newsyou.info.
Изжога. Дары природы, употребляемые в последние часы суток, могут провоцировать проблемы пищеварения. Если у вас чувствительный желудок, имеется склонность к изжоге, лучше избегать кислых фруктов - ананасов, яблок. Они усиливают выработку желудочного сока. Во время сна он может проникать из желудка в пищевод, раздражать слизистую, вызывать жжение.
Вздутие и бессонница. Фруктоза обеспечивает организм быстрым притоком энергии - вечером он содействует ненужному тонусу, мешает отдыхать, нормально засыпать. Перевариваемые ночью фрукты задерживаются в толстой кишке, начинают бродить, что вредит спящему человеку дополнительно, приводя к вздутию живота, бурлению, боли.
Прибавка в весе. Съедаемые вечером фрукты вредят стройной фигуре - жир увеличивается в результате метаболизма фруктозы печенью. Если регулярно употреблять в конце дня сладкие фрукты (бананы, виноград), может случиться, что организм перестанет преобразовывать поглощенную энергию - вместо этого он будет копить ее в виде жировых отложений, объяснили медики.
Эксперты рекомендуют любителям фруктов употреблять по вечерам плоды с низким содержанием сахара. В это время суток идеально употреблять тушеные овощи.
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