"Чорне золото" продовжує падати в ціні [ Редактировать ]
"Чорне золото" продовжує падати в ціні. Американська нафта марки WTI за добу подешевшала на 6 доларів. Нині барель коштує 10 доларів. Знижується і вартість нафти Brent. Ціна за барель, за контрактом на червень, упала до 19 доларів "за бочку".
Експерти пов'язують здешевшання з відсутністю попиту. Дається взнаки і тривога інвесторів з приводу нафтосховищ - по всьому світу вони заповнені більш як на 65 відсотків. Якщо видобуток нафти не зменшиться,- вже у червні її просто ніде буде зберігати.
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