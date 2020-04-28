"Чорне золото" продовжує падати в ціні. Американська нафта марки WTI за добу подешевшала на 6 доларів. Нині барель коштує 10 доларів. Знижується і вартість нафти Brent. Ціна за барель, за контрактом на червень, упала до 19 доларів "за бочку".

Експерти пов'язують здешевшання з відсутністю попиту. Дається взнаки і тривога інвесторів з приводу нафтосховищ - по всьому світу вони заповнені більш як на 65 відсотків. Якщо видобуток нафти не зменшиться,- вже у червні її просто ніде буде зберігати.