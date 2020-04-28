Саудівська Аравія уперше закупила українську пшеницю. 60 000 тонн по 248 доларів за тону. Як повідомила агенція Reuters, раніше саудівці імпортували пшеницю в основному зі США, Південної Америки та Австралії.

Нагадаю, на початку квітня світові ціни на пшеницю і рис різко зросли через пандемію. Загалом, харчі на тлі ажіотажного попиту дорожчають по всьому світу. Про економічні наслідки пандемії коронавірусу для України - Геннадій Вівденко.

Відсьогодні набуває чинності так званий закон про фінмоніторинг. Відтепер українцям доведеться ідентифікуватися при здійсненні готівкових грошових переказів на суму більше 5 тисяч гривень. Безготівкові перекази до 400 тисяч гривень можна проводити без ідентифікації особи. Однак, операції на суми від 5 тисяч готівкою або від 400 тисяч безготівкою будуть моніторити комерційні банки на предмет їх незаконності і без ідентифікації особи можуть бути заблоковані. Пересічних громадян новий закон не зачепить, зауважують в НБУ. Зокрема, перекази до 400 тисяч гривень з картки на картку не підлягатимуть моніторингу, оскільки їх власники вже ідентифіковані банками. НБУ розіслав додаткові роз'яснення.

Катерина рожкова перший заступник голови НБУ:

548 правило нового закону не розповсюджується. На звичайні операції, сплата комун послуг. Сплата штрафів, за придбання товарів. Придбання товарів норми цього закону не розповсюджуються на зняття коштів з вашої картки та сплати за кредитом на суму до 30 тисяч гривень.

Світовий банк виділяє 135 мільйонів доларів Україні на боротьбу із пандемією COVID-19. Більшу частину коштів буде витрачено на закупівлю обладнання та засобів для протидії і лікування захворювання.

35 мільйонів із зазначеної суми надійдуть до загального фонду держбюджету України. Зокрема, їх спрямують на фінансування медзакладів, які борються з коронавірусом. В офіційному повідомленні зазначено, що таким чином вдасться підтримати щонайменше 40 українських лікарень.

У Польщі готують чартерні рейси для українських заробітчан, щоб ті терміново взялися за збирання врожаю ранніх овочів. Про це заявили у польській службі персоналу промисловців. У цій країні гостра нестача робітників в агросекторі. Заявлено про чартер для перших 200-от працівників з України до Вроцлава. Водночас, на всі ці робочі руки розраховують і в Україні.

Ліліана Дмитрієва, директор центру садівництва у Житомирській області:

На сегодняшний момент очень много людей вернулось в Украину. Это вызвано конечно карантином в странах, где они работали. Но сегодня, не смотря на то, что сельскому хозяйству нужны руки, - допустим, вот в ягодничестве очень много новых плантаций голубики, клубники, малины где используют ручной труд не только для сбора ягод, но и на обслуживание плантаций, - нужны люди.

У Польщі ж наголошують: хоча організація чартерів для заробітчан дужа витратна, однак вона поступається загрозі взагалі втратити врожай.