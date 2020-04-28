Збройний напад: Сергію Пашинському загрожує до восьми років за гратами [ Редактировать ]
Екснардепу Сергію Пашинському загрожує до восьми років за ґратами. Слідчі Державного Бюро розслідувань нарешті передали до суду справу, що тягнеться від 2016 року. Тоді Пашинський стріляв у пересічного громадянина, та важко поранив його. Справу то закривали, то поновлювали, Пашинського то арештовували, то випускали. І ось екснардеп знову опиниться на лаві підозрюваних.
Слідчі ДБР завершили розслідування у справі Сергія Пашинського та передали його у суд. Екснардепа звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило каліцтво та інвалідність.
Інцидент стався ще 31 грудня 2016 року. Пашинський з дружиною поверталися на машині додому й начебто мало не врізалися в мікроавтобус В'ячеслава Хімікуса, який стояв посеред дороги. Виникла суперечка, в ході якої нардеп витяг зброю і прострелив ногу Хімікусу з іменного "Глока" з бойовими набоями.
В'ячеслава Хімікус заявив, сам був без зброї і депутата навіть не торкався. А от екснардеп взагалі спочатку цілив у груди. Пашинський свої свідчення змінював кілька разів. Спочатку казав, що його вдарили по голові, він впав і стріляв лежачи. Але експертиза виявила - постріл здійснено стоячи. На день нападу Пашинський був головою парламентського комітету безпеки й оборони, тож судді повірили йому, поготів - він неодноразово називав себе жертвою нападу. Тоді справу закрили. Але після зміни влади, розслідування поновили і 7 жовтня Пашинського відправили в СІЗО. Щоправда, вже 18 грудня його випускають. У разі доведення вини, екснардепу загрожує від 5 до 8 років за гратами.
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