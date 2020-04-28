Сім разів за минулу добу обстрілювали наших бійців на Донбасі. Ворог використовував міномети, гранатомети і не цурався забороненою Мінськими домовленостями зброєю. Одна з найгарячіших ділянок фронту - Світлодарська дуга. І якщо вдень пострілів там майже не чути. Вночі бойовики підступно атакують. репортаж Ігоря Левенка.

Ось так коротко про ворожі обстріли. Жодної доби не минає без провокацій, кажуть наші солдати. Вдень більш-менш тихо. А щойно сутеніє - починається.

Город зисипает и просыпается мафия. Их командиры, их менее могут контролировать и они на свое усмотрение открывают огонь.

Світлодарська дуга. Передова на околицях селища Новолуганського. Цю ділянку фронту утримують бійці Нацгвардії. Патріотичні, вмотивовані молоді хлопці. Для окупантів вони особливий подразник.

Иногда даже боятся и стреляют не понятно куда, а бивает что четко по нам стреляют. Ну, если по нам бьют, то мы даем здачу.

Тож у "розмові" з ворогом хлопці за словом у кишеню не лізуть. Стрілецькі бої - явище повсякденне. Та буває, що перестрілками не закінчується. Часто в хід ідуть більші калібри.

"Сімба", боєць Національної гвардії України:

Как только мы даем ответ, они запрашивают что-то посильнее минометы, артилерию.

Максим, боєць Національної гвардії України:

Если честно, то первые дни я на "измене" ходил. Вот это вот все я так смотрел. А потом старослужащие и командиры рассказали как это перебороть. Что голову не висовывать, что все - екипировочка, все - автомат, аптечка все рядышком.

Максимові 21 і це його перша ротація на передовій. Парубок родом із Києва. Там велике місто, багато можливостей, але Максим переконаний зараз його місце тут.

Максим, боєць Національної гвардії України:

Я считаю, что это мой долг. Я думаю, что каждый уважающий себя мужчина должен служить в армии и должен идти. Если по секрету, то мама не знает, а отец знает но он партизан.

Хлопців бентежить те, що нині відбувається за їхніми спинами. Там боротьба з коронавірусом. І карантин не додає оптимізму.