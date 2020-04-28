Отримати медичну допомогу лише після довідки. Пацієнтів низки державних столичних лікарень тепер приймають лише за наявності тесту на COVID-19. Зробити ж тест люди мають за власний кошт. У такий ситуації опинились і онкохворі діти. Наскільки законна вимога і як вирішувати проблему - розбиралась Ірина Розова

Сотні тисяч гривень, а іноді й мільйони. Такі гроші витрачають батьки, яких спіткало лихо - онкологічна хвороба у своєї дитини. Через такі витрати змушені рахувати кожну копійку. Але навряд чи про це подумали у столичних лікарнях, які днями висунули вимогу - госпіталізація за умови пройденого теста на СOVID-19, причому за власний кошт. Відгуки обурених батьків сколихнули мережу.

Наталя, мати 7-річного онкохворого сина:

Оскільки я не знала, скільки це може коштувати в приватному порядку, то погодилася. Адже це в моїх інтересах. Але потім я дізналася суму і це мене шокувало. Чому я повинна платити за тест - ми платимо оренду за житло, ми їмо, ми всі медикаменти купуємо за свій рахунок, а це недешево. Чому я ще повинна платити за тест, щоб зробити обстеження своїй дитині?

А коштує це від восьмисот до двох з половиною тисяч гривень. І це якщо людина самостійно приїде зробити тести. Втім, більшість пацієнтів столичних онкологічних відділень - не місцеві. Отже, для них це додаткові гроші, окрім витрат на житло та на проїзд. У національній лікарні Охматдит нам пояснили чому вимагають тестувати усіх, хто має обстежуватися.

Катерина Сояк, завідувачка відділом оцінки ризиків та інфекційного контролю НДСЛ "Охматдит":

Это нормально, что некоторые больницы, страны, города могут устанавливать свои внутренние правила для госпитализации в этом есть конечно же смысл, потому что особенно группы риска, которые поступают в стационар это и для их безопасности и для тех, кто уже находится в больнице имеет смысл делать входящий скрининг.

Втім, документального розпорядження від держави на це немає. А тестування безкоштовним є лише для людей, в яких уже є симптоми хвороби, або ж які контактували з недужими.

Катерина Сояк, завідувачка відділом оцінки ризиків та інфекційного контролю НДСЛ "Охматдит":

Наша больница не входит в перечень госпитальных баз по СOVID-19 и впринципе нас страна не должна была обеспечивать ни тестами, ни средствами индивидуальной защиты.

Отже і батьки, і лікарі вирішують проблеми за рахунок благодійників

Лариса Лавренюк, засновниця благодійного фонду:

Просто дивує вся ця ситуація - почалася війна народ почав допомогати у вирішуванні цієї проблеми, почалася пандемія народ почав, народ - не держава, народ почав допомогати у вирішенні цієї проблеми.

От тільки онкохворим дітям чекати ніколи.