Португалия отменяет режим чрезвычайного положения [ Редактировать ]
Правительство Португалии приняло решение отменить режим чрезвычайного положения в стране, которое было введено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что чрезвычайное положение будет отменено с 3 мая. При этом президент отметил, что восстановление экономики будет медленным и постепенным процессом.
"На этом новом этапе важно то, что португальцы знают, что сдерживание коронавируса остается важным, поэтому мы должны предпринимать небольшие шаги и постоянно оценивать (ситуацию - ред.)", - заявил президент Марсело Ребело де Соуза.
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