Причиною може бути застосування на полях невстановлених добрив

Масова загибель бджіл на Рівненщині. Тамтешні жителі припускають, що причиною може бути застосування на полях невстановлених добрив. Аграрії ж переконують - нічого отруйного у ґрунт не додавали. Деталі проблеми з'ясовували мої колеги.

"Оцій бджолі залишилося жити не довго. Дивіться як воно себе поводить вона практично вже дезорієнтована отруєна".

Надворі все цвіте, а бджіл немає. Сотні мертвих комах лежать на землі, а ще більше - всередині вуликів. У пасічника Ігоря Мосійчука за кілька днів загинули майже всі бджоли.

"Ось по поверхні вулика повзають бджоли, які дезорієнтовані. Вони отруєні. Не знають, що з ними відбувається і практично через деякий час вони загинуть".

Мертвими комахами встелені й інші пасіки у селі Пустомити. Загинули, переважно, робочі бджоли - ті, які збирають пилок.

"Мертві бджоли прямо в сотах, вони отруїлися принесеним нектаром отруйним".

Селяни підозрюють, що можливо причина криється в оприскуванні полів сої, яку нещодавно тут висіяли.

Ігор Мосійчук, пасічник, житель с. Пустомити:

Посіяли вони 16 квітня. Причому в той день був дуже сильний ураганний вітер. Весь пил ішов на село.

В агрохолдингу, який орендує паї в селах Гощанського району, підтвердили - поблизу Пустомит поля таки обробляли. Але запевняють - вносили в ґрунт лише сертифіковані засоби захисту для рослин.

Сергій Пилиповець, представник агрохолдингу:

Відкидаю категорично такі звинувачення в бік нашої компанії. Ми тільки сіяли сою, вносили ґрунтовий гербіцид. Дія даного препарату передбачена виключно на знищення бур'янів і ніяк не може стати причиною загибелі бджіл.

Знайти винних пообіцяли в поліції.

Марія Юстицька, т.в.о. керівника відділу комунікацій ГУ НП у Рівненській області:

До Гощанського відділення поліції надійшло п'ять повідомлень про загибель бджіл у п'ятьох господарствах: 2 - у селі Федорівка та 3 - у селі Пустомити.

Втім, у поліції кажуть, знайти винуватців у таких справах - непросто, розслідування часто тривають роками. Та й винним може загрожувати лише штраф. Пасічники ж підраховують збитки. Кажуть, домагатимуться їх відшкодування, бо ще не встигли навіть першого меду зібрати.