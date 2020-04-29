Большой футбол должен вернуться не раньше 1 сентября. Такое заявление сделал редседатель Медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д’Оге. Об этом сообщает Sky Sports.

По его мнению, для полноценной игры необходим полный контакт футболистов, что в условиях ограничений социальной дистанции невыполнимо.

Мы должны быть реалистами. Футбол возможен только когда разрешен полный контакт. Пока действуют ограничения о социальном дистанцировании, не может быть речи о соревнованиях.

Ранее сообщалось, что итальянский футболист повторно заразился коронавирусом. Также мы писали о том, что чемпионат Европы по футболу пройдет в новом формате.