В ФИФА намерены "убить" мировой футбол до сентября [ Редактировать ]
Большой футбол должен вернуться не раньше 1 сентября. Такое заявление сделал редседатель Медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д’Оге. Об этом сообщает Sky Sports.
По его мнению, для полноценной игры необходим полный контакт футболистов, что в условиях ограничений социальной дистанции невыполнимо.
Мы должны быть реалистами. Футбол возможен только когда разрешен полный контакт. Пока действуют ограничения о социальном дистанцировании, не может быть речи о соревнованиях.
Ранее сообщалось, что итальянский футболист повторно заразился коронавирусом. Также мы писали о том, что чемпионат Европы по футболу пройдет в новом формате.
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