Накануне майских праздников более миллиона ветеранов войны и жертв нацистских преследований получат ежегодную разовую денежную помощь от государства. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба Кабмина.

Деньги будут перечислены до 5 мая включительно. По словам Марины Лазебной, в 2020 году размер такой помощи составит от 900 до 4120 гривен в зависимости от категории:

ветераны войны I группы инвалидности получат 4120 гривен;

II группы - 3640 гривен;

III группы - 3160 гривен;

участники боевых действий - 1390 гривен;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной - 4120 гривен;

члены семей погибших и жены (мужья) умерших инвалидов вследствие войны, умерших участников боевых действий и участников войны, признанных при жизни инвалидами - 900 гривен.

"Нам очень важно, чтобы эту помощь люди получили вовремя, средства уже перечислены органам социальной защиты населения в сумме 1,346 млрд гривен. По состоянию на 28 апреля указанные выплаты уже получили 843,1 тысячи человек", - заявила Марина Лазебная.

Размер выплаты утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 19.02.2020 № 112 "Некоторые вопросы выплаты в 2020 году разовой денежной помощи, предусмотренной законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".