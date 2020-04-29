Легкі гроші під час пандемії: СБУ затримала "масочних" шахраїв [ Редактировать ]
Незважаючи на пандемію, шахраї продовжують шукати легких грошей. Двох ділків, які пропонували захисні маски, респіратори та дезінфектори за низькими цінами, затримали співробітники СБУ.
Та проблема не у демпінгу. Спритники давали оголошення в інтернеті, брали стовідсоткову передплату - і зникали. За оперативною інформацією, лише за місяць збагатилися на два мільйони гривень. Затримали шахраїв за місцем проживання. Одного - у Києві. Іншого - в Бахмуті. Тривають слідчі дії.
Сергій Левченко, радник начальника СБУ в Запорізькій області:
Серед ошуканих покупців є медичні заклади, комерційні установи, також пересічні громадяни з усіх регіонів України. Під час проведення обшуків у помешканнях фігурантів справи оперативники СБУ вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, які імовірно здобуті злочинним шляхом. А також чорнові записи із даними про проведення вказаних оборудок.
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