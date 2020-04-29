Незважаючи на пандемію, шахраї продовжують шукати легких грошей. Двох ділків, які пропонували захисні маски, респіратори та дезінфектори за низькими цінами, затримали співробітники СБУ.

Та проблема не у демпінгу. Спритники давали оголошення в інтернеті, брали стовідсоткову передплату - і зникали. За оперативною інформацією, лише за місяць збагатилися на два мільйони гривень. Затримали шахраїв за місцем проживання. Одного - у Києві. Іншого - в Бахмуті. Тривають слідчі дії.

Сергій Левченко, радник начальника СБУ в Запорізькій області: