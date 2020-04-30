"Революция голодных": в Ливане третью ночь громили магазины и банки [ Редактировать ]
В Ливане третью ночь подряд не прекращаются народные протесты, вызванные ухудшением экономической ситуации, сообщает Reuters.
Ночью на улицы городов по всей страны снова вышли молодые люди, которые громили магазины и отделения банков. Сообщается о множественных попытках взломать или взорвать банкоматы.
В городе Триполи на севере страны протестующие бросали "коктейли Молотова" и камни в солдат, которые пытались прогнать мародеров резиновыми пулями. В южном городе Сидон демонстранты подожгли здание центрального банка.
Последняя волна народных протестов произошла после резкого падения курса ливанского фунта на прошлой неделе. Банки, которые заблокировали снятие денег с валютных счетов, стали главными жертвами погромщиков. В ряде городов разгромлены банковские отделения и ограблены банкоматы.
Ливан переживает глубокий экономический кризис, в результате которого национальная валюта с октября 2019 года потеряла более половины своей стоимости, что привело к росту инфляции и массовой безработице.
В прошлом месяце Ливан объявил дефолт из-за невозможности погасить еврооблигации на сумму 1,2 млрд долларов США. Премьер-министр Хасан Диаб заявил, что долг страны "больше, чем Ливан может себе позволить". И подчеркнул, что оставшиеся валютные резервы власти намерены направить на обеспечение потребностей ливанского народа.
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