В Ливане третью ночь подряд не прекращаются народные протесты, вызванные ухудшением экономической ситуации, сообщает Reuters.

Ночью на улицы городов по всей страны снова вышли молодые люди, которые громили магазины и отделения банков. Сообщается о множественных попытках взломать или взорвать банкоматы.

В городе Триполи на севере страны протестующие бросали "коктейли Молотова" и камни в солдат, которые пытались прогнать мародеров резиновыми пулями. В южном городе Сидон демонстранты подожгли здание центрального банка.

Последняя волна народных протестов произошла после резкого падения курса ливанского фунта на прошлой неделе. Банки, которые заблокировали снятие денег с валютных счетов, стали главными жертвами погромщиков. В ряде городов разгромлены банковские отделения и ограблены банкоматы.

Ливан переживает глубокий экономический кризис, в результате которого национальная валюта с октября 2019 года потеряла более половины своей стоимости, что привело к росту инфляции и массовой безработице.

В прошлом месяце Ливан объявил дефолт из-за невозможности погасить еврооблигации на сумму 1,2 млрд долларов США. Премьер-министр Хасан Диаб заявил, что долг страны "больше, чем Ливан может себе позволить". И подчеркнул, что оставшиеся валютные резервы власти намерены направить на обеспечение потребностей ливанского народа.