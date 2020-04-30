DJI создали крохотный дрон Mavic Air 2 с поддержкой 4K/60 fps [ Редактировать ]
Источник: Подробности
Производитель дронов DJI из Поднебесной представил один из лучших универсальных дронов Mavic Air 2 в классе компактных моделей.
Mavic Air 2 является первым в серии с 4K записи видео с частотой до 60 кадров в секунду (fps). Он также предоставляет возможности HDR и может захватывать видео 1080p со скоростью 120 кадров в секунду или даже 240 кадров в секунду.
Со стороны статического изображения, CMOS-датчик может выводить 12-мегапиксельные и 48-мегапиксельные изображения и установлен на механическом 3-осевом подвесе, чтобы помочь компенсировать дрожание камеры.
Более экономные двигатели с регуляторами скорости и улучшенной аэродинамикой и увеличенной батарей позволяют Mavic Air 2 держаться в воздухе до 240 минут без подзаряки.
Улучшения получила не только камера, а и интеллектуальные режимы аэросъемки. К привычному набору инструментов добавилась технология FocusTrack, позволяющая легко воссоздавать кинематографические эффекты и подводки.
Для съемки эпичных гиперлапсов добавлена поддержка автоматической склейки 8К видео. А для съемки "на скорую руку" предусмотрен режим быстрой съемки с использованием предустановленных траекторий или построенному в пару кликов маршруту.
Основное преимущество FocusTrack в совмещении нескольких интеллектуальных режимов следования: Active Track 3.0, Searchlight 2.0 и Point of interest 3.0.
Обновленный Active Track может следовать за объектами, автоматически облетая препятствия и удерживая объект съемки в центре кадра, даже если он на время перекрывается деревьями или строениями. Searchlight удерживает объект в кадре, давая полную свободу в управлении дроном.
А в обновленном Point of interest улучшили технологию следования за объектом съемки (автоматически распознаются люди, машины и лодки).
Управление новым дроном осуществляется с помощью приложения DJI FLY, которое впервые было представлено производителем полгода назад с выходом модели Mavic Mini.
В новой версии добавились возможность быстрого создания маршрутов с использованием предустановленных траекторий полета или по заданным точкам на карте.
DJI Mavic Air 2 оснащен обновленной воздушной системой OcuSync 2.0, обеспечивающей качественную связь на расстояние до 10 км с передачей видеосигнала в разрешении 1080p FHD. При этом дрон автоматически переключается между каналами 2,4 и 5,8 ГГц, обеспечивая защиту от помех в сложных условиях съемки.
Появление новинки в сети официального дистрибьютора - Fly Technology (flytechnology.ua) следует ожидать ближе к середине мая. Рекомендованная розничная цена DJI Mavic Air 2 прогнозируется на уровне 26 тысяч гривен, а в комплекте DJI Mavic Air 2 Fly More Combo 32 тысяч гривен.
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