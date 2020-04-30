В четверг, 30 апреля, в Харьковской области зафиксировали еще пять новых заболеваний коронавирусом COVID-19 среди медицинских работников. Об этом сообщили глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в Telegram.

Сообщается, что по состоянию на 30 апреля в Харьковской области 65 медиков инфицировались коронавирусом. Всего в регионе 249 подтвержденных заболеваний, из них 12 за последние сутки. Умерли 4 человека с COVID-19, 20 пациентов выздоровели.

Напомним, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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