Вбивство сина В'ячеслава Соболєва: підозрюваного оголосили у міжнародний розшук [ Редактировать ]
І нові подробиці у справі про вбивство трирічного сина депутата В'ячеслава Соболєва і замах на самого політика. Правоохоронці повідомили про підозру та оголосили в міжнародний розшук ще одну особу, яка може бути причетною до злочину. Подробиці далі.
Ще одного підозрюваного у нападі на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва оголосили у міжнародний розшук. Суд вирішив тримати фігуранта справи під вартою. Це дасть змогу затримати його закордоном. Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаю, увечері 1 грудня у центрі столиці невідомі стріляли по автомобілю Range Rover. Поцілити хотіли у депутата В'ячеслава Соболєва. Він саме був за кермом. Але куля влучила у його трирічного сина. Хлопчик загинув. Наступного дня поліція затримала двох молодиків.
Це колишні добровольці - Андрій Лаврега і Олексій Семенов. Їх заарештували на два місяці без права на заставу. Згодом, Соболєв назвав прізвища ще восьми осіб і вимагав перевірити їх на детекторі брехні. Четверо з них перебувають у розшуку, серед них і головний підозрюваний. Нагадаю, всього про підозру вже повідомлено шести особам. Четверо наразі під вартою, а двоє у міжнародному розшуку.
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