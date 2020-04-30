Пожежі у Зоні відчуження знищили п'ять відсотків Чорнобильського заповідника. Вигоріли 11 тисяч гектарів. Такі невтішні дані оприлюднили в Держагентстві з управління зоною. Хоч і пізно, але вогонь там стримати вдалося. Сьогодні ж нові осередки знов спалахнули на Житомирщині. Чи існує загроза для людей? Подробиці далі.

Наразі вогонь вирує у трьох районах Житомирської області - в Олевському, Лугинському та овруцькому. Там рятувальники гасять чотири нових осередків займання. В якийсь момент навіть почалися найнебезпечніші - верхові лісові пожежі. Щоб їх приборкати - довелося застосувати авіацію.

Ігор Нікітчук, керівник управління ДСНС у Житомирській області:

На території поліського заповідника поблизу села Рудня-Курганська виникло загоряння сухої трави, та настилу лісового. За допомогою авіації ДСНС вдалося ліквідувати верхову пожежу силами ДСНС надається допомога працівникам Курганського лісництва щодо локалізації пожежі. До гасіння залучено 201 чоловік та 39 одиниць техніки.

Від початку року, вогонь в Україні уже спопелив, чи пошкодив територію завбільшки як карибська держава Домініка. У таких умовах рятувальники знову і знову звертаються до громадян із проханням

Микола Чечоткін, голова Держслужби з надзвичайних ситуацій:

Припиніть, будь ласка, випалювати залишки рослинності, траву і сміття. У нашій державі з початку року вже виникло близько 23 тис. пожеж у природних екосистемах, що у півтори рази більше, ніж у минулому році, а площа пожеж зросла у три рази більше і становить майже 60 тис. гектарів. І це без урахування пожеж у зоні відчуження та пожеж на Житомирщині.

Вже від завтра на Житомирщині синоптики прогнозують рясні зливи, тож, може, хоч небесна вода погасить земне полум'я.