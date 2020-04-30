У жорстокому вбивстві доньки підозрюють жительку Харкова. Близько шостої ранку оголену жінку із ножем та пакетом у руках побачили перехожі - й повідомили у поліцію. Коли ж патруль її зупинив - у пакеті знайшли відтяту голову дівчинки. Пізніше з'ясували, що це була 13-річна дочка підозрюваної Христина.

Жінка жила з дитиною та братом. Сусіди кажуть, що бідували, однак нічого підозрілого напередодні не чули. Христина ходила до школи, була привітною охайною дівчинкою.

Як повідомили правоохоронці, родина на обліку в поліції та соціальній службі не перебувала. Сьогодні жінці обрали запобіжний захід - 60 діб під вартою. Буде призначено низку експертиз, зокрема й психіатричну.

Світлана, жителька села Подворки:

Девочка хорошая была, такая вообще солнышко. Очень добрая такая, всегда здоровалась, такая общительная, жалко сильно.

Антон Санкін, заступник керівника відділу слідчого управління ГУНП в Харківській області: