У Харкові оголена жінка гуляла із головою доньки у пакеті [ Редактировать ]
У жорстокому вбивстві доньки підозрюють жительку Харкова. Близько шостої ранку оголену жінку із ножем та пакетом у руках побачили перехожі - й повідомили у поліцію. Коли ж патруль її зупинив - у пакеті знайшли відтяту голову дівчинки. Пізніше з'ясували, що це була 13-річна дочка підозрюваної Христина.
Жінка жила з дитиною та братом. Сусіди кажуть, що бідували, однак нічого підозрілого напередодні не чули. Христина ходила до школи, була привітною охайною дівчинкою.
Як повідомили правоохоронці, родина на обліку в поліції та соціальній службі не перебувала. Сьогодні жінці обрали запобіжний захід - 60 діб під вартою. Буде призначено низку експертиз, зокрема й психіатричну.
Світлана, жителька села Подворки:
Девочка хорошая была, такая вообще солнышко. Очень добрая такая, всегда здоровалась, такая общительная, жалко сильно.
Антон Санкін, заступник керівника відділу слідчого управління ГУНП в Харківській області:
В настоящее время женщина задержана, по ст. 208, по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ "умышленное убийство несовершеннолетнего ребенка". Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишегния свободы.
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