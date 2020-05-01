Віртуальна четвірка. Напередодні відбулися переговори міністрів закордонних справ "Нормандського квартету". Через пандемію коронавірусу, - уперше - у форматі відеоконференції. Про що говорили і про що домовилися?

Розмовляли півтори години. Особливого прогресу не досягли. Утім, його ніхто й не очікував. Ще до початку переговорів дипломати наголошували: планують оцінити виконання домовленостей, досягнутих на останньому саміті лідерів "Нормандської четвірки". У грудні минулого року в Парижі Ангела Меркель, Емануель Макрон, Володимир Зеленський та Володимир Путін домовилися про: припинення вогню на Донбасі, подальше розведення військ ще на трьох ділянках і обмін утримуваними особами у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених".

Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:

Ми зв'язалися, щоб обговорити виконання рішень паризького саміту. Не є таємницею, що більшість з них і досі не виконана. Звісно, пандемія коронавірусу не полегшила реалізацію досягнутих домовленостей. Але пандемію не можна використовувати, як виправдання. Для нас було важливо провести розмову з представниками України і Росії. І почути, що вони підтримують рішення паризького саміту і вважають, що вони повинні бути виконані найближчим часом.

Гуманітарну ситуацію на Донбасі у зв'язку з пандемією дипломати обговорили окремо.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Було наголошено, що спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, а також міжнародного комітету Червоного Хреста, повинна бути забезпечена можливість мати доступ до окупованих територій.

Коли ж зустрінуться не міністри, а лідери "Нормандської четвірки" - питання поки що відкрите. Мовляв, саміт заради саміту нікому не потрібен.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ніхто не сумнівається в тому, що берлінський саміт має бути проведений. Але ніхто не сумнівається і в тому, що ми маємо підійти до нього з конкретними напрацюваннями, з виконаними задачами, які були поставлені в Парижі.

"Нормандська четвірка", переговорний формат із врегулювання ситуації на сході України, був започаткований улітку 2014 року. За час роботи квартету його лідери зустрічалися п'ять разів, міністри закордонних справ - значно частіше. Головний результат роботи "четвірки" - підписання так званих Мінських домовленостей, які досі не виконані. Утім, усі учасники квартету наголошують, що альтернативи нормандському формату не існує.