В Індії механік створив антикоронавірусний велосипед [ Редактировать ]
В Індії механік винайшов антикоронавірусний велосипед. Це типовий тандем, але більшої довжини - три метри. Між сидіннями відстань один метр, по одному спереду та позаду.
За словами винахідника, боротьба з епідемією коронавірусу завершиться ще не скоро. Але ж якось треба пересуватися містом, - поїхати по харчі чи підвезти дитину до школи. Тож інженер за 53 долари купив старий велосипед, додав раму і ще одне сидіння, а також батарею. Після тригодинної зарядки велосипед може набирати швидкість до 80 кілометрів на годину.
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