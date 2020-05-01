В Індії механік винайшов антикоронавірусний велосипед. Це типовий тандем, але більшої довжини - три метри. Між сидіннями відстань один метр, по одному спереду та позаду.

За словами винахідника, боротьба з епідемією коронавірусу завершиться ще не скоро. Але ж якось треба пересуватися містом, - поїхати по харчі чи підвезти дитину до школи. Тож інженер за 53 долари купив старий велосипед, додав раму і ще одне сидіння, а також батарею. Після тригодинної зарядки велосипед може набирати швидкість до 80 кілометрів на годину.