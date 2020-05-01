У Туреччині відзначили сторіччя єдиної і найстарішої гігантської черепахи. Мешкає вона у приватному зоопарку - тамтешній карантин не завадив організаторам влаштувати міні-вечірку.

Шпинат, брокколі, яблука і цукіні - ось такий святковий торт для черепахи Тукі. Адже це не просто її день народження. Тукі виповнюється 100 років. Вік поважний, навіть для черепахи. Один із секретів такого довголіття - правильне харчування, вважає її доглядальник.

Джан Бодур, директор зоопарку:

Вона харчується здебільшого зеленню, овочами і фруктами, як і більшість представників цього виду. Тому, якщо хочете жити довго, бути здоровим і підтягнутим, можливо, варто спробувати таку дієту.

Тукі практично ровесниця Турецької Республіки, де живе вже зо два десятки років. Прихистили її в приватному зоопарку у провінції Коджаелі на півночі країни. І вона єдина в Туреччині гігантська черепаха з острова Альдабра. Він розташований у архіпелазі Сейшел - батьківщині рідкісного виду. Біологи кажуть: колись ці гігантські плазуни жили на всіх континентах, окрім Австралії та Антарктиди. Але в 19 столітті їх мало не винищили повністю.

Джан Бодур, директор зоопарку:

Вони і досі вразливі, бо на межі вимирання. Усього залишилося 150 тисяч особин на самих лише островах в Індійському океані. Вони ставали або чиєюсь їжею, або здобиччю браконьєрів. Людство мусить змінити свою поведінку і зрозуміти, що ми - частина екосистеми, а не її менеджери.

В турецькому зоопарку за Тукі ретельно доглядають, щоденно миють. Черепахи Альдабра можуть жити до 200 років. Найстарша така рептилія померла у 2006 році, її вік оцінювали навіть у 250 років.

Тукі зустріла сторіччя у тісному колі доглядальників та чотирилапих мешканців сусідніх вольєрів. Відвідувачів у зоопарку тимчасово немає через карантин.