Додаткове фінансування отримають і гранти для старту малого бізнесу

Рада директорів Світового банку затвердила виділення Україні 150 мільйонів доларів на соціальну підтримку громадян з низьким рівнем доходу. Третину цієї суми скерують на боротьбу з поширенням пандемії COVID-19.

Передбачається також, що кошти спрямують на одноразові виплати літнім людям та людям з інвалідністю. Додаткове фінансування отримають і гранти для старту малого бізнесу.