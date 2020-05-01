Світовий банк виділить Україні $150 млн [ Редактировать ]
Рада директорів Світового банку затвердила виділення Україні 150 мільйонів доларів на соціальну підтримку громадян з низьким рівнем доходу. Третину цієї суми скерують на боротьбу з поширенням пандемії COVID-19.
Передбачається також, що кошти спрямують на одноразові виплати літнім людям та людям з інвалідністю. Додаткове фінансування отримають і гранти для старту малого бізнесу.
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